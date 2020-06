Der VfB Stuttgart (weiß) erwartet am 30. Spieltag den VfL Osnabrück © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Der VfB Stuttgart empfängt am 30. Spieltag der 2. Bundesliga den VfL Osnabrück. Der 1. FC Heidenheim will mit einem Sieg in Hannover seine Aufstiegschancen wahren.