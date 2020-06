Unruhige Zeiten beim Club:

Trainer Jens Keller steht beim abstiegsbedrohten Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg offenbar vor dem Aus. Wie Bild berichtet, werden sich die Franken, die am Sonntag durch ein 1:1 bei Holstein Kiel auf den 16. Platz abgerutscht sind, noch vor den Relegationsspielen von dem Coach trennen.

FCN-Sportvorstand Robert Palikuca bereits Kontakt zu einem möglichen Nachfolger aufgenommen. Am Montag soll demnach der Aufsichtsrat von den Plänen unterrichtet werden.

Nürnbergs Mediendirektor Christian Bönig wies den Bericht jedoch zurück. "Das kann ich zu diesem Zeitpunkt ganz und gar nicht bestätigen", sagte Bönig auf dpa-Anfrage am späten Sonntagabend.

Was gegen Keller spricht: Der 49-Jährige, der erst im November die Nachfolge des Österreichers Damir Canadi angetreten hatte, konnte den Verein entgegen den Erwartungen nicht aus der Krise führe. Nürnberg droht, nach dem Bundesliga-Abstieg im Vorjahr in die 3. Liga durchgereicht zu werden.

Was einem neuen Trainer in Nürnberg etwas Zeit geben würde, die Mannschaft auf die kommenden Spiele einzustellen: Die Relegation steigt erst am 7. und 11. Juli, weil die 3. Liga noch zwei Spieltage zu absolvieren hat.