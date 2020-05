Schock-Moment um Uwe Seeler - aber auch entwarnende Details:

Wie der Hamburger SV bestätigte, hat sich der 83 Jahre alte Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft nach einem schweren Sturz am Freitag einer Operation unterziehen müssen. "Der Hamburger SV ist mit seinen Gedanken in diesen Stunden bei Uwe Seeler", hieß es in einem Klub-Statement.

Seeler war in seinem Haus in Norderstedt schwer gestürzt und hatte sich dabei unter anderem die Hüfte gebrochen - eine gravierende Verletzung, zumal im hohen Seniorenalter.

Operation offenbar gut verlaufen

Wie die Bild am frühen Freitagabend vermeldete, hat die HSV-Klublegende die OP allerdings gut überstanden: Der Eingriff habe rund 60 Minuten gedauert und sei wie geplant verlaufen.

Nach einem nun noch mehrtägigen Klinikumsaufenthalt soll eine eine Reha beginnen. Auch die Hamburger Morgenpost und und das Hamburger Abendblatt vermeldeten übereinstimmend, Seeler habe die Operation gut überstanden.

HSV-Trainer Dieter Hecking schickte beste Genesungswünsche ins Albertinen-Krankenhaus im Stadtteil Schnelsen: "Lieber Uwe, bleib aufrecht, du schaffst das!", sagte Hecking: "Mannschaft, Trainerstab und sportliche Leitung sind in Gedanken bei dir."

Auch Freunde und Weggefährten hatten zunächst bestürzt reagiert. "Uwe kenne ich nun auch schon so viele Jahre, und ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird oder schlimm ist", sagte Uli Stein dem SID. Man wisse, wie gefährlich Operationen im höheren Alter seien: "Ich drücke ihm natürlich die Daumen, wünsche ihm eine gute Besserung und dass er fit wieder zurückkommt."

"Uwe ist hart im Nehmen"

Sein früherer Mannschaftskamerad Horst Schnoor sagte der Hamburger Morgenpost, er sei "total geschockt" von der Nachricht.

"Uwe ist hart im Nehmen, er hat schon einiges überstanden", so Schnoor: "Er ist ja in der Vergangenheit schon einige Male gestürzt."

Auch Bayern Münchens Trainer Hansi Flick schickte beste Genesungswünsche in den hohen Norden: "Er ist einer der größten Stürmer, die Deutschland je hatte, eine absolute Persönlichkeit. Ich wünsche ihm alles, alles Gute und hoffe, dass er bald wieder fit ist."

Seeler schon länger mit Gesundheitsproblemen

Seeler, Vize-Weltmeister von 1966, hatte in den vergangenen Jahren immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Unter anderem machen ihm die Folgen eines Autounfalls von 2010 zu schaffen, den früheren Stürmer plagen Rückenprobleme. 2017 wurde Seeler erfolgreich ein Herzschrittmacher eingesetzt.

Seinen Leiden ist er in der Vergangenheit stets mit seinem typischen Optimismus und Humor begegnet. Dieses Wesen und sein Charakter haben Seeler neben seinen großen sportlichen Erfolgen zu dem Idol werden lassen, das er heute ist.

Er wurde unter anderem deutscher Meister, Fußballer des Jahres 1960, 1964 und 1970, mehrmals Torschützenkönig und war umworben in Europa - aber er blieb stets "Uns Uwe" und seinem Hamburg treu. Entsprechend ist die Anteilnahme an Seelers Verletzung.