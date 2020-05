Hannover 96 hat sich in die obere Tabellenhälfte geschoben © Getty Images

Sportinformationsdienst , SPORT1 Lesedauer: 4 Minuten

München - Hannover 96 dreht die Partie in Osnabrück und gewinnt beim verspäteten Restart in die Saison. St. Pauli ist in Darmstadt trotz eines Vierfach-Wechsels chancenlos.