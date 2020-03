Nach den Vorkommnissen in der Bundesliga ist es auch in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga zu Spielunterbrechungen wegen Anfeindungen gegen Dietmar Hopp gekommen.

Beim Montagsspiel der 2. Bundesliga zwischen Hannover 96 und Holstein Kiel waren auf der Tribüne in der Anfangsphase ein Spruchband sowie ein Plakat mit Dietmar Hopp im Fadenkreuz zu sehen.

Anzeige

Der Referee unterbrach das Partie und der Stadionsprecher ließ eine Durchsage folgen. Anschließend wurden die Banner eingerollt und das Spiel wurde fortgesetzt.

Spiel in Münster unterbrochen

In die Partie der 3. Liga zwischen Preußen Münster und Hansa Rostock musste Schiedsrichter Tobias Schultes das Spielgeschehen beim Stand von 0:0 in der 17. Minute unterbrechen, nachdem beide Fanlager Schmähgesänge angestimmt hatten.

Laut Bild beleidigten die Zuschauer Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp als "Sohn einer H***". Nach kurzer Zeit konnte das Spiel aber fortgesetzt werden.

Münster gewann die Partie zum Abschluss des 26. Spieltags am Ende mit 1:0. Ein Eigentor von Rostocks Außenverteidiger Nils Butzen ließ die Gastgeber in der 66. Minute jubeln. Für Münster waren es drei wichtige Punkte im Abstiegskampf, das rettende Ufer ist für den Tabellen-18. aber weiterhin fünf Zähler entfernt. Rostock verpasste den Anschluss an die Spitzenplätze. Mit 38 Punkten liegen die Rostocker auf Platz zehn, der Abstand auf Rang drei beträgt aber nur fünf Zähler.

Beim 6:0 des FC Bayern München bei der TSG Hoffenheim am Samstag hatte die Partie wegen beleidigenden Plakaten gegen Hoffenheims Mehrheitseigner vor dem Abbruch gestanden.