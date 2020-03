Unterschiedlicher könnten die Vorzeichen in der 2. Bundesliga kaum sein.

Während Dynamo Dresden als Tabellenschlusslicht um jeden Punkt gegen den drohenden Abstieg kämpft, ist für Gegner Erzgebirge Aue dieser so gut wie kein Thema mehr – im Gegenteil. Mit einem Auge dürften die Auer sogar noch in Richtung Platz drei schielen. (2. Bundesliga: Dynamo Dresden - Erzgebirge Aue, 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Fürth will Druck aufrechterhalten

Gegen Ende der Hinrunde klopften die Veilchen an den Aufstiegsplätzen zur Bundesliga an. Doch in der Rückrunde ließen die Auer Federn und gerieten so ins Hintertreffen.

Im Rennen um Platz drei sind auch noch Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth, vor allem die Norddeutschen dürfen sich aber kaum noch Patzer erlauben. Die Kleebätter haben bisher zwei Punkte mehr gesammelt, mit einem Sieg könnten sie den Druck auf Rang drei aufrechterhalten. (2. Bundesliga: Holstein Kiel - SpVgg Greuther Fürth, 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Sandhausen seit fünf Spielen sieglos

Im Aufstiegskampf keine Rolle spielen der SV Sandhausen und der FC St. Pauli. Beide Teams finden sich in der zweiten Tabellenhälfte wieder, der Abstand zu Rang 16 ist dabei nicht besonders groß. Die Hamburger feierten zuletzt zwei Siege in Serie, Sandhausen wartet dagegen seit fünf Spielen auf einen Sieg. (2. Bundesliga: SV Sandhausen - FC St. Pauli, 13.30 Uhr im LIVETICKER)

