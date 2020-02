Der Hamburger SV hat durch die ersten Punktverluste im Jahr 2020 im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga an Boden verloren.

Das Team von Trainer Dieter Hecking kam nach zuletzt drei Siegen bei Hannover 96 durch das Last-Minute-Tor des eingewechselten Joel Pohjanpalo (90.+6) zumindest noch zu einem 1:1, hat aber nun drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Arminia Bielefeld. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Anzeige

"Natürlich freuen wir uns über den späten Ausgleich. Aber wenn man das ganze Spiel betrachtet, haben wir vielleicht zwei Punkte liegen lassen. Aber immerhin nehmen wir einen Punkt mit", sagte Torschütze Pohjanpalo nach der Partie.

Regionalliga Nord: Hannover 96 II - Hamburger SV II am Montag ab 20:15 LIVE im TV

Teuchert bringt Hannover in Führung

Der HSV verpasste auch die Einstellung des Vereinsrekords: Vier Siege in den ersten vier Spielen eines Kalenderjahres gelangen den Hanseaten im Profibereich zuletzt vor 52 Jahren. Cedric Teuchert (51.) traf für die Gastgeber, die mit 26 Punkten im Tabellenmittelfeld liegen.

In der ausverkauften Hannoveraner WM-Arena merkte man dem HSV das Selbstbewusstsein nach drei Siegen deutlich an, die Gäste waren das bessere Team. Allerdings konnte der HSV sich in den entscheidenden Phasen nicht durchsetzen, große Tormöglichkeiten blieben Mangelware.

Etwas überraschend traf nach der Pause Teuchert zur 96-Führung, nachdem er sich im Strafraum gegen seine Gegenspieler durchgesetzt hatte.

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 19.30 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Jatta verballert - Dudziak verletzt raus

Der HSV spielte weiter mutig nach vorne und hatte auch mehrere Chancen, schnell zum Ausgleich zu kommen. Aber sowohl Bakery Jatta als auch Sonny Kittel konnten den Ball nicht im Tor unterbringen, zudem musste Jeremy Dudziak mit einer womöglich schwereren Verletzung vom Feld.

In der letzten Minute der Nachspielzeit kratzte 96-Abwehrspieler Waldemar Anton zunächst einen Kopfball von David Kinsombi von der Linie, bei der nachfolgenden Ecke war Joker Pohjanpalo per Kopf zur Stelle.

Jetzt das aktuelle Trikot des Hamburger SV bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Tabellenführer Bielefeld weiter souverän

Arminia Bielefeld hat die Rückkehr in die Bundesliga nach elf Jahren weiter fest im Visier. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Der Tabellenführer feierte bei Greuther Fürth einen 4:2-Erfolg und baute sein Polster auf Rang vier auf neun Punkte aus. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Cedric Brunner (13.), Kapitän Fabian Klos (35.) mit seinem 15. Saisontor, Cebio Soukou (67./Foulelfmeter) und Paul Jaeckel mit einem Eigentor (78.) schossen vor 8770 Zuschauern den ungefährdeten Erfolg der Arminen heraus, die auch im vierten Spiel des neuen Jahres ungeschlagen blieben.

Ein weiterer Treffer der klar überlegenen Bielefelder durch Klos (62.) wurde wegen Abseitsposition nach Videobeweis zurückgenommen. Nach dem 3:0 nahm die Arminia einen Gang heraus, Fürth gelang durch den Norweger Havard Nielsen (73.) und Kenny Prince Redondo (90.+1) noch ein bisschen Ergebniskosmetik.

Wiesbaden verpasst Sprung auf Nichtabstiegsplatz

Der SV Wehen Wiesbaden vepasste den Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz.

Der Aufsteiger aus Hessen unterlag bei Jahn Regensburg mit 0:1 und droht im Verlauf des Spieltags noch den Relegationsplatz an Mitaufsteiger Karlsruher SC zu verlieren. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Erik Wekesser (52.) schoss vor 7804 Zuschauern den zuletzt zweimal geschlagenen Jahn zum Sieg und damit zumindest bis Sonntag auf Tabellenplatz fünf.

Regensburg kam auch ohne seinen gelb-gesperrten Kapitän und Torjäger Marco Grüttner besser in die Partie. Wehen jubelte dennoch als erstes Team - allerdings nur kurz, weil der Treffer von Goalgetter Manuel Schäffler (16.) wegen knapper Abseitsposition nach Videobeweis nicht anerkannt wurde.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug dann Regensburg nach einer feinen Kombination mit den Stationen Max Besuschkow, Andreas Albers und Wekesser zu. (Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)