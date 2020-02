Der VfB Stuttgart hat sich in der 2. Bundesliga gegen Jahn Regensburg beim 2:0 (0:0) keine Blöße (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker) und ist nach Punkten mit Tabellenführer Arminia Bielefeld gleichgezogen, der am Sonntag gegen Hannover 96 im Einsatz ist.

Der 1. FC Heidenheim hat das Verfolgerduell gewonnen und nimmt etwas unverhofft den Relegationsplatz ins Visier. Der Tabellenvierte setzte sich am 23. Spieltag in einer Wasserschlacht bei Holstein Kiel 1:0 (0:0) durch und rückte bis auf drei Punkte an den großen Hamburger SV auf Rang drei heran. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker).

Immer angespannter stellt sich die Lage bei Schlusslicht Dresden nach dem 1:2 (0:0) gegen den VfL Bochum dar, der sich durch den Erfolg seinerseits Luft im Abstiegskampf verschaffte (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker) und auf Rang 13 kletterte. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Didavi mit Traumtor - Bochum siegt in der Nachspielzeit

In Stuttgart erzielte Daniel Didavi (58.) per herrlichem 25-m-Freistoß das erlösende Führungstor für den VfB, der den dritten Sieg in Folge feierte. Ex-Nationalspieler Gonzalo Castro (59.) machte den VfB-Doppelpack perfekt. Die Stuttgarter bleiben unter dem neuen Trainer Pellegrino Matarazzo ungeschlagen.

Auf tiefem Platz erlöste Norman Theuerkauf (77.) die Heidenheimer und schürte die Aufstiegshoffnungen des Underdogs von der Schwäbischen Alb.

In Dresden ging der VfL Durch den eingewechselten Silvere Ganvoula (66.) in Führung, Jannis Nikolaou (70.) war per Kopf zum Ausgleich erfolgreich. Vitaly Janelt (90.+3) traf für den VfL zum Sieg.

Im Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und St. Pauli (zum Spielbericht) musste der sich der HSV überraschend geschlagen geben und verlor mit 0:2.