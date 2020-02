Schreckmoment für den Karlsruher SC!

Abwehrspieler Dirk Carlson hat sich beim 1:1 (1:0) im Zweitligaspiel gegen den VfL Osnabrück eine Kopfverletzung zugezogen. (Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)

Der 21-Jährige wollte nach einer Ecke (29.) mit dem Kopf zum Ball, während Osnabrücks Stürmer Assam Ceesay im eigenen Strafraum den Ball aus der Drehung per Befreiungsschlag klären wollte. Dabei erwischte Ceesay seinen Gegenspieler unglücklich mit dem Fuß am Kopf.

Carlson ging zu Boden, wurde minutenlang behandelt und schließlich mit dick bandagiertem Kopf auf einer Trage abtransportiert. Laut Sky zog sich der Luxemburger dabei eine Risswunde an der Schläfe zu, die noch auf dem Platz getackert wurde. Zur weiteren Untersuchung wurde Carlson ins Krankenhaus gebracht. (Den gesamten Spieltag im Ticker zum Nachlesen)

Ceesay sieht Rot und entschuldigt sich

Ceesay sah für die Aktion die Rote Karte, wartete aber während der Behandlung Carlsons an dessen Seite, um sich zu entschuldigen.

Den folgenden Strafstoß parierte VfL-Torhüter Philipp Kühn gegen Marvin Wanitzek. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit markierte Philipp Hofmann (45.+4) mit dem ersten Karlsruher Tor seit 64 Tagen die Führung für die Karlsruher. Marcos Álvarez glich auf den letzten Drücker (90.+3) für die dezimierten Gäste doch noch aus.

Die Badener kletterten in der 2. Liga immerhin auf den Relegationsplatz 16. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Kiel siegt im Verfolger-Duell

Holstein Kiel hat mit einem Sieg im Verfolger-Duell den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Die Norddeutschen setzten sich bei Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:0) durch und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsrang drei auf fünf Punkte.

Die Tore erzielten der vom 1. FC Köln ausgeliehene Salih Özcan (42.) und Emmanuel Iyoha (63.). Die "Störche" sind damit seit sechs Spielen ungeschlagen. Die Auer, für die der eingewechselte Dimitrij Nazarov (70.) lediglich zum 1:2-Anschluss traf, warten dagegen noch auf den ersten Sieg im neuen Jahr und müssen ihre minimalen Aufstiegshoffnungen wohl begraben.

Darmstadt baut Serie aus

Darmstadt 98 hat mit dem zweiten Sieg nacheinander seine Punkteserie ausgebaut und sich im Tabellenmittelfeld etabliert. Am 22. Spieltag gewannen die Lilien gegen den SV Sandhausen mit 1:0 (0:0), vor den beiden Erfolgen hatte Darmstadt fünf Unentschieden verbucht.

Immanuel Höhn (59.) sorgte mit seinem Treffer erst dafür, dass Darmstadt (29 Punkte) an Sandhausen (27) vorbeizog. Drei Minuten später wurde er nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz gestellt.

Nach einer temporeichen Anfangsphase, in der Sandhausens Denis Linsmayer (9.) seine Mannschaft in Führung hätte schießen können, verlor die Partie zunehmend an Attraktivität. Erst nach einer guten halben Stunde tauchte Darmstadts Torjäger Serdar Dursun (34.) gefährlich vor dem SVS-Tor auf, sein Kopfball verfehlte das Ziel aber meterweit.

Und auch nach dem Seitenwechsel boten beide Mannschaften den 14.310 Zuschauern zunächst Magerkost, alles deutete auf 45 Minuten gähnende Langeweile hin. Bezeichnenderweise traf nach einem Eckball dann der völlig freistehende Innenverteidiger Höhn.