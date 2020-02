Arminia Bielefeld hält dem Druck der Favoriten stand und steht auch nach dem 21. Spieltag an der Spitze der 2. Bundesliga.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus gewann am Sonntag gegen Verfolger Jahn Regensburg völlig verdient mit 6:0 (2:0). Damit liegt Arminia aktuell mit 41 Punkten weiter vor dem Hamburger SV (40) und dem VfB Stuttgart (38).

Anzeige

Nach dieser Gala-Vorstellung können die Bielefelder anfangen Richtung Bundesliga zu schielen.

Cebio Soukou (15.), Joan Edmundsson (35.), Manuel Prietl (65.), Marcel Correia (86., Eigentor), Reinhold Yabo (88.) und Cedric Brunner (90.) erzielten die Tore für die Gastgeber und sorgten für Bielefelds passende Reaktion auf die Siege des HSV (2:0 gegen Karlsruhe) und der Stuttgarter (3:0 gegen Aue) am Samstag.

Fabian Klos resümierte nach dem Spiel bei Sky: " "Man muss es einordnen können. Für Regensburg ging heute wenig, für uns passte sehr viel zusammen. Dann war es sogar in der Höhe verdient, es gibt solche Tage."

Dennoch hätte man "in der ersten Halbzeit schon höher führen müssen", aufgrund der guten Torchancen.

Überraschungsteam Bielefeld wieder vorne

Seit Ende November hält das Überraschungsteam nun bereits Rang eins. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Vor 18.160 Zuschauern auf der Alm begann die Arminia überlegen und ließ sich auch vom Pressing der Regensburger nicht aus der Ruhe bringen.

Soukou, der durch den Mittelfußbruch von Torjäger Andreas Voglsammer in die Startelf gerutscht war, traf nach einer starken Bewegung zur Führung. Edmundsson und Prietl legten in einem einseitigen Spiel nach, in der Schlussphase sprang dann sogar ein Kantersieg für die Arminia heraus.

„Ich bin froh, wie das Spiel gelaufen", sagte der Torschütze nach dem Gala-Auftritt seiner Mannschaft, "wenn man sich ein Spiel vorher ausmalen könnte, dann wäre das die Idealvorstellung.“

Bochum stoppt Talfahrt

Der VfL Bochum hat seine Talfahrt in Richtung 3. Fußball-Liga vorerst gestoppt und kann kurz durchatmen.

Die Highlights der Sonntagsspiele ab 19 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Nach drei Niederlagen in Folge gewann der VfL am Sonntag durch ein Abstauber-Tor von Simon Zoller mit 1:0 (1:0) bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden.

Zoller entschied in der 39. Minute das Kellerduell für die Bochumer, die den zweiten Auswärtssieg landeten.

Die Hessen (21 Punkte) gingen nach drei Partie ohne Niederlage wieder als Verlierer vom Platz und wurden von Bochum (23 Zähler) in der Tabelle überholt.

Beide Mannschaften kämpfen um Tore

Die Partie überzeugte in der ersten Hälfte mit einem hohen Unterhaltungswert. Beide Mannschaften erarbeiteten sich zahlreiche gute Chancen.

Dennoch traf nur Zoller, der aus kurzer Distanz sein sechstes Saisontor erzielte. Drei Minuten später hatte Wehens Paterson Chato nach einer Ecke den Ausgleich auf dem Kopf. Der Deutsch-Kameruner traf aber nur die Latte.

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Zu Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Gastgeber auf den Ausgleich, die Bochumer reagierten nur noch.

Ein Tor für Wehen schien in dieser Phase nur eine Frage der Zeit, die Chancen der Hessen häuften sich. Nach rund einer Stunde konnten sich die Bochumer aber vom Druck befreien. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat im dritten Versuch den ersten Sieg nach der Winterpause eingefahren.

Hannover spielt stärker

Der Bundesliga-Absteiger präsentierte sich insgesamt verbessert als zuletzt, gewann dank der Treffer von Genki Haraguchi (41.), Cedric Teuchert (70.) und Simon Stehle (90.+6) aber etwas schmeichelhaft mit 3:1 (1:0) bei der SpVgg Greuther Fürth.

Die Mannschaft von 96-Trainer Kenan Kocak verbesserte sich durch die drei Punkte nach zuvor vier Spielen ohne Sieg auf Platz 13.

„Der Sieg tut brutal gut", sagte Torwart Ron-Robert Zieler nach dem Spiel bei Sky, "damit lässt es sich gut in die Woche starten."

Jetzt das aktuelle Trikot von Hannover 96 bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Neben Haraguchi und Teuchert war nämlich vor allem der Torwart der Hannoveraner vor 9580 Zuschauern für das Team der Mann des Spiels.

Zieler weiß aber auch, dass dieser Erfolg "jetzt nur ein Sieg" war und Hannover jetzt "weiter kämpfen muss."

Zieler hält Elfer

Der ehemalige Nationalkeeper parierte drei Tage vor seinem 31. Geburtstag mehrfach sehenswert und hielt auch einen Handelfmeter von Branimir Hrgota (61.).

Beim Elfmeter habe er auf sein Gefühl gehört: "Dieses Mal bin ich in die richtige Ecke gesprungen."

Hannovers Josip Elez hatte unmittelbar zuvor die Gelb-Rote-Karte gesehen. Beim Eigentor von Waldemar Anton (74.) war dann aber auch Zieler machtlos, ehe Stehle alles klar machte.

Für Fürth war es nach zwei Siegen die erste Niederlage des Jahres. Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl rutschte einen Platz auf Rang fünf ab und hat nun sieben Punkte Rückstand auf den Tabellendritten VfB Stuttgart. (SERVICE: Alle Ergebnisse im Überblick)