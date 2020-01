Tabellenführer Arminia Bielefeld ist mit einem mühsamen Arbeitssieg in die zweite Saisonhälfte der 2.Bundesliga gestartet.

Im ersten Spiel nach der Winterpause setzten sich Ostwestfalen mit 2:0 (1:0) gegen den VfL Bochum durch und bauten ihren Vorsprung auf die Verfolger Hamburger SV und VfB Stuttgart vorerst auf sechs Punkte aus. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

VfL-Keeper Riemann sieht Gelb-Rot

Bochum, das weiterhin nur 20 Punkte auf dem Konto hat und damit in Abstiegsgefahr schwebt, beendete die Partie zu zehnt: Torhüter Manuel Riemann protestierte zunächst lautstark gegen eine Entscheidung von Schiedsrichter Robert Kempter und applaudierte dann auch noch hämisch. Der Unparteiische zeigte dem Keeper daraufhin Gelb-Rot (84.), für den Rest der Partie stand Mittelfeldspieler Vitaly Janelt im Tor.

Zu diesem Zeitpunkt lag Bielefeld bereits vorne: Andreas Voglsammer (27.) hatte die Gastgeber in einer zerfahrenen Partie in Führung gebracht, der Stürmer reagierte nach einem Abpraller am schnellsten und schoss den Ball aus der Drehung zu seinem zehnten Saisontreffer ins Tor. Es war die einzige nennenswerte Chance in einer schwachen ersten Halbzeit. Fabian Klos (90.+3) legte kurz vor dem Ende nach.

Bielefeld mit besseren Chancen

Nach der Pause wurde es etwas besser - vor allem Bielefeld sorgte nun mit schnellen Angriffen immer wieder für Gefahr. Jonathan Clauss (52.) zwang VfL-Torhüter Riemann zu einer Parade, auch Voglsammer (58.) und erneut Clauss (63.) hatten das 2:0 auf dem Fuß, sie schossen aber über das Tor.

So blieb Bochum vor 19.685 Zuschauern im Spiel, für Gefahr sorgten die Gäste aber kaum. Es mangelte über weite Strecken an Ideen, Präzision und Durchsetzungsvermögen - Bielefeld schien dem zweiten Treffer näher als Bochum dem Ausgleich und hatte auch in der Schlussphase die besseren Chancen.