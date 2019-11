Kenan Kocak muss bei seinem Debüt auf der Trainerbank von Zweitligist Hannover 96 auf Stürmer Cedric Teuchert verzichten.

Der 22-Jährige zog sich beim Abschlusstraining vor dem Montagsspiel gegen den SV Darmstadt 98 einen Bruch des Jochbeins zu und muss sich einer Operation unterziehen. Wie lange Teuchert ausfällt, blieb zunächst offen.

In der laufenden Saison kam die Schalke-Leihgabe bislang auf zwei Tore und zwei Assists im 96-Dress. Der Tabellen-16. Hannover peilt im ersten Spiel unter Kocak, der am 14. November Mirko Slomka beerbte, den ersten Heimsieg der Saison an.