Die Trainersuche bei Hannover 96 ist beendet. Nach der Entlassung von Mirko Slomka am vergangenen Sonntag hat sich Klub-Boss Martin Kind für einen Nachfolger entschieden.

Nach SPORT1-Informationen ist es Alexander Frei.

Der 40-Jährige, Rekordtorschütze der Schweizer Nationalmannschaft, soll bereits am Montag vorgestellt werden und am Dienstag das erste Training der Niedersachsen leiten.

Schlaudraff: "Das war von Anfang an unser Plan"

Jan Schlaudraff sieht in dem Neustart nächste Woche einen optimalen Zeitpunkt, weil Frei so die nötige Zeit in der Länderspielpause hat. "Das war von Anfang an unser Plan", kündigte der 96-Sportdirektor bereits vorab an.

Frei, der von 2006 bis 2009 in der Bundesliga für Borussia Dortmund stürmte, passt ideal in das Profil von Kind und Schlaudraff. Man wollte einen in Deutschland unverbrauchten Trainer.

Es wurden auch die Namen Alexander Zorniger (zuletzt bei Bröndby IF), Daniel Meyer (bis August dieses Jahres Erzgebirge Aue) oder Kenan Kocak (bis Oktober 2018 beim SV Sandhausen) gehandelt.

Mit dem FC Basel war Frei vier Mal Schweizer Meister. Nach seiner aktiven Karriere war er erst Sportdirektor beim FC Luzern (2013/2014), danach Trainer bei AS Timau Basel (2015), anschließend jeweils ein Jahr U15- und U18-Coach beim FCB, wo er zuletzt 2018 als Interimstrainer arbeitete.

Saric und Barlemann coachen Hannover

Beim Spiel der Hannoveraner beim 1. FC Heidenheim sitzen vorerst die beiden eigentlichen Co-Trainer Asif Saric und Lars Barlemann auf der Trainerbank. (2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - Hannover 96, Sonntag ab 13.30 Uhr im LIVETICKER)

Auf Frei wartet viel Arbeit. 96 belegt nach zwölf Spielen Platz 13. zu wenig für den Klub, der nach dem Abstieg Im Sommer als Ziel den sofortigen Wiederaufstieg ausgegeben hatte.