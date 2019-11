VAR-Wirbel und Böllerwurf: Das Kellerduell zwischen Dynamo Dresden und Wehen Wiesbaden hat sich zu einem Skandalspiel entwickelt.

Zunächst sorgte der nachträglich zurückgenommene Führungstreffer der Gäste für Aufregung.

Dabei hatte Wiesbadens Torjäger Manuel Schäffler in der 26. Minute einen blitzsauberen Konter zum 1:0 für den Aufsteiger abgeschlossen. Doch dann meldete sich Videoschiedsrichter Florian Heft beim Unparteiischen Martin Petersen.

Ball im vorher im Toraus! Treffer zählt nicht

Auf den eingespielten TV-Bildern war zu erkennen, dass beim Dresdner Angriff, der dem Konter der Wehener unmittelbar vorausging, der Ball augenscheinlich die Torauslinie überschritten hatte, bevor ein Dresdner Spieler die Flanke in den Strafraum schlug. Der Schiedsrichterassistent hatte den Ball nicht im Aus gesehen, das Spiel lief somit weiter. Und nachdem die Flanke in der Wehener Innenverteidigung hängen blieb, leiteten die Gäste den Konter zum vermeintlichen Führungstor ein.

Schiedsrichter Petersen schaute sich die Szene in der Review-Area nochmals an, nahm den Treffer schließlich zurück und erklärte beiden Trainern seine Entscheidung. Vor allem Wehens Coach Rüdiger Rehm reagierte fassungslos. Nachdem zu allem Überfluss Alexander Jeremejeff (41.) zur Dresdner Pausenführung traf stürmte Rehm schimpfend in die Kabine.

Heft auch Videoschiri bei kuriosem Elfer in Kiel

Erst vor wenigen Wochen sorgte Heft als Videoschiedsrichter für Aufsehen, als er nach einem Eingriff des Kieler Ersatzspielers Michael Eberwein ins Spielgeschehen auf Elfmeter für den VfL Bochum entschied. Eberwein hatte den Ball gestoppt, bevor er die Torauslinie mit vollem Umfang überschritten hatte.

Böller explodiert neben Wehen-Keeper

Unmittelbar nach dem Tor der Gastgeber musste die Partie kurz unterbrochen werden, da Wehens Keeper Lukas Watkowiak am Ohr behandelt werden musste, nachdem nach Angaben der Wehener offenbar ein Böller direkt neben ihm explodiert war.

Watkowiak konnte die Partie fortsetzen. Da aktuell alle anderen Torhüter der Hessen verletzt sind, saß bei der Partie Torwarttrainer Marjan Petkovic auf der Bank.