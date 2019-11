Große Geste von Darmstadt 98!

Nachdem Amateur-Schiedsrichter Nils Czekala in einem Kreisliga-Match von einem Spieler K.o. geschlagen wurde, laden die Lilien alle aktiven Amateurschiedsrichter (ca. 300) aus ihrem Landkreis zur Partie gegen den VfL Osnabrück am 2. Februar ein. Auch Czekala wird vor Ort sein.

Darmstadts Präsident Rüdiger Fritsch erklärte in einer Mitteilung: "In einer Zeit, in der die Sitten und der gegenseitige Respekt in der Gesellschaft und damit auch auf Fußballplätzen immer mehr verrohen, ist es uns wichtig, öffentlich unsere Wertschätzung für die Schiedsrichter auszusprechen. Deshalb ist es uns ein Bedürfnis, den vor kurzem in Münster verletzten Schiedsrichter und sämtliche aktive Schiedsrichter im Kreis Darmstadt zum ersten Heimspiel 2020 einzuladen."

Die Lilien liegen aktuell nach zwölf Spielen auf Rang 14 mit 14 Punkten.