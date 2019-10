Heftige Worte von Martin Männel!

Nach dem Zweitligaspiel zwischen Erzgebirge Aue und dem 1. FC Nürnberg hat der Aue-Keeper schwere Vorwürfe gegen den Club erhoben.

"Was ich so mitbekommen habe, sind die Nürnberger in ihrem Hotel in Bad Schlema ziemlich durchgedreht und haben die Angestellten dort als Bauern bezeichnet. Sie haben damit eine Region verunglimpft. Es sind nicht nur die Leute, die sie dort meinen, sondern sie meinen damit auch uns als Mannschaft. Das vor dem Spiel zu hören, hat uns betroffen gemacht und war Zusatzmotivation", sagte der 31-Jährige nach dem Spiel in der Mixed Zone.

Club-Sprecher dementiert Vorwürfe

"Das zeugt davon, das die Nürnberger vielleicht noch nicht ganz in der richtigen Spur laufen, was Demut und Bodenständigkeit angeht", so der Torhüter weiter.

Club-Sprecher Daniell Westgate konnte die Vorwürfe des Schlussmannes nicht bestätigen. "Wir haben mit unseren Spielern gesprochen und auch mit der Hotel-Direktorin telefoniert. So einen Vorfall kann niemand bestätigen", äußerte er gegenüber der Bild.

Zuvor hatte sich im Erzgebirgsstadion eine denkwürdige Partie ereignet. Drei Elfmeter, sieben Tore und ein Platzverweis hielten die Fans in Atem. Martin Männel wurde zum Held der Partie, als er in der neunten Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter der Franken hielt und damit den 4:3-Sieg seines Teams sicherte.