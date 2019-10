Der 9. Spieltag in der 2. Bundesliga wird mit einem sehr ungleichen Duell eröffnet.

Wenn der VfB Stuttgart am Freitagabend den SV Wehen Wiesbaden empfängt, könnten die Vorzeichen kaum unterschiedlicher sein: Es spielt der Absteiger gegen Aufsteiger, der Spitzenreiter gegen das Schlusslicht. (VfB Stuttgart - SV Wehen Wiesbaden am Freitag ab 18.30 Uhr im Liveticker)

Mit 20 Punkten aus den acht Spielen thronen die Schwaben, die noch ungeschlagen sind, an der Tabellenspitze. Die Gäste aus Wiesbaden dagegen haben erst vier Punkte auf dem Konto (1 Sieg, 1 Remis) und mussten bereits sechs Niederlagen hinnehmen. (Tabelle der 2. Bundesliga)

VfB-Coach Walter: "Stresstest" gegen Wiesbaden

Trotzdem gab es für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Rehm am vergangenen Spieltag das erste Erfolgserlebnis: Im Duell mit Mitaufsteiger VfL Osnabrück feierte Wehen einen 2:0-Heimsieg. Der VfB ließ bislang lediglich beim 0:0 in Aue (4. Spieltag) sowie beim 2:2 in Heidenheim (2. Spieltag) Punkte liegen. (Spielplan der 2. Bundesliga)

Ob VfB-Torjäger Nicolas Gonzalez gegen Wiesbaden wieder spielen kann, ist offen. "Die letzten zwei Tage wurde es besser", sagte Trainer Tim Walter, aber hinter dem Einsatz von Gonzalez stehe ein "Fragezeichen". Gonzalez plagen Probleme am Sprunggelenk.

Walter nahm am Donnerstag seine Profis gegen den Außenseiter in die Pflicht: "Der Erste gegen den Letzten: Da denken alle, das machen die schon. Aber es ist jetzt ein Stresstest für uns, dass wir da auch liefern."

Darmstadt steckt unten fest

Während der VfB vom Platz an der Sonne grüßt, steckt der SV Darmstadt 98 aktuell im Tabellenkeller fest.

Seit sechs Spielen sind die Lilien ohne Sieg, der letzte Erfolg datiert zurück auf den 2. Spieltag, als es ein 2:0 gegen Holstein Kiel gab.

Mit dem KSC gastiert der bislang beste der drei Aufsteiger in Darmstadt. (SV Darmstadt 98 - Karlsruher SC am Freitag ab 18.30 Uhr im Liveticker)

