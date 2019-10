Vier Pfostentreffer, keine Punkte: nach einer peinlichen Niederlage droht Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart der Verlust der Tabellenführung. (Service: TABELLE der 2. Bundesliga)

Der VfB blamierte sich völlig überraschend gegen Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden und unterlag mit 1:2 (1:2). "Ich dachte, dass wir schon einen Schritt weiter sind", sagte der enttäuschte VfB-Trainer Tim Walter nach der Niederlage.

Manuel Schäffler hatte die Gäste früh in Führung geschossen (3.), ehe Hamadi Al Ghaddioui für den VfB ausglich (11.). Nur wenig später erzielte Schäffler das 2:1 (18.), das sich später als Siegtreffer herausstellte. Auch ein Platzverweis für Wehens Daniel-Kofi Kyereh (77.) half den Gastgebern nicht mehr.

Der VfB hatte vor 49.627 Zuschauern einen Ballbesitzwert von unglaublichen 84,5 Prozent, jede Menge gute Torchancen und vier Alu-Treffer, was einen Zweitliga-Rekord bedeutet. Die Gastgeber wurden aber von Wehens Kapitän Manuel Schäffler zweimal kalt erwischt.

Stuttgart kann Überzahl nicht nutzen

Der Torjäger traf in der 3. Minute - und in der 18. Minute nach einem Doppelfehler von Borna Sosa und VfB-Torhüter Gregor Kobel, der sich aus spitzem Winkel tunneln ließ. Schäffler steht nun bei acht Saisontoren, sechs davon in den vergangenen vier Spielen.

Hamadi Al Ghaddioui (11.) glich zwischenzeitlich für den VfB aus, nachdem der unglücklich agierende Mario Gomez den Ball nicht getroffen hatte. Trotzdem ging es für die Stuttgarter mit einem Rückstand in die Kabine. "Das ist gar nicht zu erklären. Die erste Halbzeit von der Einstellung und vom Engagement her einfach nur schlecht", schimpfte Walter.

Später köpfte Gomez an den Innenpfosten (55.). Daniel Didavi und Sosa mussten zudem verletzt vom Feld. Wehen verteidigte den Sieg nach einer Roten Karte gegen Daniel Kofi-Kyereh (77., grobes Foulspiel) in einer skurrilen Schlussphase zu zehnt und rückte zumindest vorerst auf den 17. Rang vor. In der ganzen Partie gelangen Wehen nur 70 angekommene Pässe. Ein Negativrekord in der zweiten Liga, der dem Team von Trainer Rüdiger Rehm aber egal sein wird.

Remis in Darmstadt

Im zweiten Freitagsspiel teilten sich Darmstadt 98 und der Karlsruher SC beim 1:1 (1:1) die Punkte.

Dario Dumic traf für die Gastgeber (7.), Philipp Hofmann hatte postwendend ausgeglichen (9.).

Darmstadt war am Böllenfalltor die bessere Mannschaft, bekommt aber einfach keinen Sieg mehr zustande und hängt im Tabellenkeller fest.

Letztmals haben die Lilien am zweiten Spieltag Holstein Kiel bezwungen.