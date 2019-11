Zweiter Teil des 12. Spieltags in der 2. Bundesliga:

Beim Duell St. Pauli gegen den Karlsruher SC wollen die Kiezkicker den Abwärtstrend abwenden (2. Bundesliga, 12. Spieltag: FC St. Pauli - Karlsruher SC, ab 13 Uhr im SPORT1-Liveticker). Zuletzt setzte es in der 2. Liga zwei 0:1-Pleiten in Serie, im DFB-Pokal setzte es nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt das Aus.

Anzeige

Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze beträgt für die stark gestarteten Hamburger nur noch vier Punkte. Gegner KSC hat nur einen Punkt mehr gesammelt als St. Pauli, allerdings ist der Aufsteiger seit sechs Spielen ungeschlagen.

In der Liga sprangen allerdings fünf Remis in Folge heraus, die letzten beiden Spiele endeten 3:3. Unter der Woche gelang im DFB-Pokal zudem ein 1:0-Sieg bei Ligarivale Darmstadt.

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Aue empfängt Heidenheim im Verfolgerduell

Zu einem überraschenden Spitzenspiel kommt es in Aue. Die Erzgebirgler befinden sich nach einem exzellenten Saisonstart nur kurz hinter den Aufstiegsplätzen. Zwei Punkte hinter Aue liegt der heutige Gegner 1. FC Heidenheim, der mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen würde und selbst Aufstiegsträume entiwckeln könnte. (2. Bundesliga, 12. Spieltag: FC Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim, ab 13 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die dritte Partie am Samstag lautet SpVgg Greuther Fürth gegen Darmstadt 98. Beide Teams liegen mit 15 bzw. 14 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und könnten einen Sieg gut gebrauchen. (2. Bundesliga, 12. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth - Darmstadt 98, ab 13 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Highlights der Samstagsspiele am So. ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

So können Sie die Spiele der 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de