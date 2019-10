Bayerisches Duell in Nürnberg!

Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürnberg den SSV Jahn Regensburg. (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - SSV Jahn Regensburg, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Für den Club stehen in diesem Duell vor allem die drei Punkte im Fokus. Nach zuletzt nur einem Punkt aus zwei Spielen und der bitteren 3:4-Niederlage in Aue haben die Franken in der Tabelle etwas den Anschluss an die Aufstiegsränge verloren. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Allerdings wird die Partie gegen Regensburg kein Selbstläufer, sind die Oberpfälzer doch die letzten drei Ligaspiele ungeschlagen und haben selbst dem HSV ein 2:2 abgetrotzt. Dessen ist sich auch Nürnbergs Asger Sörensen bewusst. "Das ist eine Mentalitätsmannschaft, die viel auf den zweiten Ball spielt. Meist geht’s lang auf Grüttner, danach mit Tempo nach vorne. Sie spielen relativ einfach, machen das aber sehr gut. Sie haben ja auch schon 14 Punkte, das wird also keine leichte Aufgabe", beschreibt er den kommenden Gegner.

Und Sörensen muss es wissen, immerhin lief der Däne die letzten beiden Jahre für den Jahn auf. Daher ist es für ihn besonders bitter, dass er die Partie nach seiner roten Karte in Aue verpasst. "Das ist wirklich ärgerlich", so der Verteidiger.

Aber wenn er schon nicht auf dem Platz mithelfen kann, dürfte ihm doch wenigstens die Heimbilanz der Nürnberger gegen Regensburg Mut machen. In 32 Pflichtspielen standen sich die Teams in der Vergangenheit gegenüber, lediglich zwei Mal ging Regensburg als Sieger vom Platz.

Nürnberg konnte hingegen 25 Mal jubeln. Dazu ist man Zuhause noch komplett ungeschlagen. 13 von 16 Heimspielen gewann man gegen Regensburg.

Heidenheim erwartet offenen Schlagabtausch

Heidenheim kämpft gegen den Trend. Seit drei Spielen warten die Baden-Württemberger nun bereits wieder auf einen Erfolg. Daher hat man in der Tabelle auch etwas an Boden verloren.

Das will FCH-Coach Frank Schmid auf der Pressekonferenz aber nicht zu hoch hängen. "Wir sind gut beraten, den Existenzkampf in der 2. Liga anzunehmen und sie nicht als Selbstverständlichkeit anzusehen. Wir sind auch gut beraten, nicht zu denken, dass wir letztes Jahr Fünfter waren und es jetzt automatisch nach oben geht."

Daher will man die Tabelle beiseite schieben und sich voll und ganz auf das Spiel gegen St. Pauli konzentrieren. (2. Bundesliga: FC Heidenheim 1846 - FC St. Pauli, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

"Wir stellen uns definitiv auf ein Spiel auf Augenhöhe ein und ein Stück weit auch auf einen offenen Schlagabtausch – anders als vielleicht in den letzten Spielen, in denen die Gegner ziemlich tief standen und sehr defensiv agiert haben. St. Pauli ist eine Mannschaft, die spielerisch gut agiert und Tabellenführer wäre, wenn man nur die ersten Halbzeiten der Spiele zugrunde legen würde", lobt Schmid die Qaulitäten des Gegners.

Richtungsweisendes Spiel für Fürth

Komplettiert wird die 2. Bundesliga von der Partie VfL Osnabrück gegen SpVgg Greuther Fürth. (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth, ab 13.30 Uhr im SPORT1-Liveticker)

Die Kleeblätter wollen dieses Spiel nutzen, um sich in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen. "Ich glaube, dass gerade dieses Spiel für uns richtungsweisend ist. Wir haben die Möglichkeit nach dem Sieg gegen Dresden nachzulegen und wenn wir das tun, werden wir uns erstmal in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können" ist sich Fürths Trainer Stefan Leitl der Chance bewusst, sich in der Tabelle oben zu etablieren.

Jedoch warnt er auf der Pressekonferenz auch vor dem kommenden Gegner, der "Zuhause schon sehr gute Ergebnisse erzielt" hat. Vor allem die Atmosphäre an der Bremer Brücke sieht er als eine Herausforderung für sein Team. "Das Stadion ist in der Lage eine Mannschaft nach vorne zu tragen."

