Absteiger Hannover 96 verpasste den zweiten Sieg in den vergangenen drei Spielen in einer kuriosen Schlussphase nur knapp und verliert mit 13 Punkten die Tabellenspitze langsam aus den Augen. Am Ende schaffte der Karlsruher SC noch den Ausgleich zum 3:3. (KSC - H96 im TICKER zum Nachlesen)

Hendrik Weydandt (90.+3) hatte in der Nachspielzeit den vermeintlichen Siegtreffer für die Gäste erzielt, ehe Daniel Gordon (90.+5) doch noch konterte.

Zuvor hatten Weydandt (6.) und Marvin Ducksch (43./Foulelfmeter) die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka bereits jeweils in Führung gebracht, doch Marvin Wanitzek (8./Handelfmeter) und Gordon (76.) glichen für Karlsruhe aus.

Hannover 96 verpasst Sprung in der Tabelle - Arminia nun Zweiter

In der Tabelle rangiert 96 damit zumindest vorübergehend auf Platz 13. Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler sah nach dem 3:3 noch die Gelb-Rote Karte, nachdem er gefrustet den Ball wegschlagen wollte, dabei aber Gordon traf.(SERVICE: Tabelle der 2. Liga)

Erster Verfolger des Spitzenreiters aus Hamburg ist die weiter stark aufspielende Arminia aus Bielefeld.

Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus mühte sich bei Kellerkind Dynamo Dresden zu einem 1:0 (0:0), Torjäger Andreas Voglsammer (63.) avancierte mit einem Kopfballtreffer zum Matchwinner. Die Arminia steht mit nun 22 Punkten auf einem Aufstiegsplatz. (Dynamo - Arminia im TICKER zum Nachlesen)