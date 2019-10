Hannover 96 im Endspiel für Mirko Slomka einen Befreiungsschlag gelandet. Bei Dynamo Dresden siegten die Niedersachsen mit 2:0 (0:0).

Vor 28.359 Zuschauern in Dresden agierte 96 dann tatsächlich druckvoller und spielte sich in der ersten Halbzeit ein Chancenplus heraus.

Nach dem Seitenwechsel war das Spiel komplett offen, Chancen gab es auf beiden Seiten. Hannovers Marc Stendera (58.) traf die Latte. Wenig später wurde Dresdens Niklas Kreuzer nach einem Kopfstoß gegen Miiko Albornoz (65.) vom Platz gestellt. Auch der bereits verwarnte Schwede musste mit Gelb-Rot vorzeitig runter. Sieben Minuten später traf Korb nach toller Vorarbeit von Stendera zur Führung, Cedric Teuchert (89.) sorgte schließlich für die Entscheidung.

Die Partie war nach SPORT1-Informationen im Vorfeld zum Endspiel für Slomka erklärt worden, der nun wohl weiterhin als Hannover-Trainer arbeiten darf.

HSV springt an die Tabellenspitze

Der Hamburger SV schlug die Spielvereinigung Greuther Fürth mit 2:0 (0:0) und übernahm aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber dem VfB Stuttgart die Tabellenspitze.

Vor 44.180 Zuschauern in Hamburg entwickelte sich in der ersten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, nur im Torabschluss offenbarte Heckings Team eklatante Schwächen. In den letzten zehn Minuten wurden die Franken mutiger und trafen prompt ins Netz, der Treffer von Tobias Mohr (37.) zählte wegen einer Abseitsposition jedoch nicht.

In der zweiten Hälfte platzte dann früh der Knoten. Jeremy Dudziak (49.) köpfte die Hanseaten nach Flanke von Tim Leibold in Führung. In der Schlussphase legte Sonny Kittel (85.) sehenswert nach.

Der SV Sandhausen und Erzgebirge Aue trennten sich 2:2.

Ein Eigentor von Alexander Schirow (5.) brachte Aue in Sandhausen in Führung. Aziz Bouhaddouz (16.) und Kevin Behrens (26.) drehten das Spiel vor 5042 Zuschauern noch vor der Pause zugunsten der Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat.

Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende verwandelte Aues Pascal Testroet einen Handelfmeter nach Videobeweis zum Endstand (77.).

Dis bisherigen Spiele des 9. Spieltags im Überblick

Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (0:0)

Hamburg: Heuer Fernandes - Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold - Fein - Hunt (72. Kittel), Dudziak (86. Kinsombi) - Harnik, Hinterseer, Jatta (80. Samperio). - Trainer: Hecking

Fürth: Sascha Burchert - Sauer, Caligiuri, Mavraj, Raum - Sarpei - Ernst (75. Leweling), Green (79. Stefaniak) - Hrgota (61. Keita-Ruel), Mohr - Nielsen. - Trainer: Leitl

Schiedsrichter: Florian Heft (Neuenkirchen)

Tore: 1:0 Dudziak (49.), 2:0 Kittel (85.)

Zuschauer: 44.180

Beste Spieler: Fein, Leibold - Burchert, Raum

Gelbe Karten: van Drongelen (2) - Green (3), Sarpei (3), Hrgota



SV Sandhausen - Erzgebirge Aue 2:2 (2:1)

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Linsmayer - Taffertshofer (82. Scheu), Zenga - Biada (87. Türpitz) - Behrens, Bouhaddouz. - Trainer: Koschinat

Aue: Männel - Mihojevic, Kalig, Gonther, Rizzuto (50. Dennis Kempe) - Fandrich, Riese - Baumgart, Nazarov (70. Zulechner), Hochscheidt (89. Daferner) - Testroet. - Trainer: Schuster

Schiedsrichter: Christof Günsch (Berlin)

Tore: 0:1 Schirow (5., Eigentor), 1:1 Bouhaddouz (16.), 2:1 Behrens (26.), 2:2 Testroet (77., Handelfmeter nach Videobeweis)

Zuschauer: 5042

Beste Spieler: FRaisl, Behrens - Testroet, Hochscheidt

Gelbe Karten: Nauber (3), Biada (2) - Rizzuto, Mihojevic (2), Fandrich (3)



Dynamo Dresden - Hannover 96 0:2 (0:0)

Dresden: Broll - Ehlers, Ballas, Jannik Müller - Kreuzer, Ebert (56. Burnic), Nikolaou, Hamalainen (77. Stor) - Horvath (85. Klingenburg), Atik - Kone. - Trainer: Fiel

Hannover: Zieler - Korb, Franke, Elez, Albornoz - Anton - Stendera, Prib (73. Jannes Horn) - Haraguchi (85. Muslija), Hansson (62. Teuchert) - Ducksch. - Trainer: Slomka

Schiedsrichter: Christian Dingert (Lebecksmühle)

Tore: 0:1 Korb (72.), 0:2 Teuchert (89.)

Zuschauer: 28.359

Beste Spieler: Ebert, Nikolaou - Stendera, Korb

Rote Karte: Kreuzer nach einer Tätlichkeit (65.)

Gelb-Rote Karte: Albornoz wegen unsportlichen Verhaltens (65.)

Gelbe Karten: - Prib (4), Korb (2), Stendera (2)



VfB Stuttgart - Wehen Wiesbaden 1:2 (1:2)

Stuttgart: Kobel - Stenzel, Phillips (71. Massimo), Kempf, Sosa (59. Wamangituka) - Karazor - Ascacibar, Förster - Didavi (9. Mangala) - Gomez, Al Ghaddioui. - Trainer: Walter

Wiesbaden: Lindner - Mockenhaupt, Dams, Medic - Kuhn, Lorch (46. Chato), Titsch-Rivero, Niemeyer - Aigner (70. Kyereh), Schäffler, Dittgen (83. Schwede). - Trainer: Rehm

Schiedsrichter: Johann Pfeifer (Rodgau)

Tore: 0:1 Schäffler (3.), 1:1 Al Ghaddioui (11.), 1:2 Schäffler (18.)

Zuschauer: 49.627

Beste Spieler: Al Ghaddioui, Förster - Schäffler, Niemeyer

Rote Karte: Kyereh wegen groben Foulspiels (77.)

Gelbe Karten: Förster (3) - Aigner (3), Lorch (2), Titsch-Rivero

Darmstadt 98 - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

Darmstadt: Stritzel - Patrick Herrmann, Dumic, Höhn, Holland - Stark (46. Skarke), Palsson - Heller (82. Berko), Paik, Mehlem (69. Honsak) - Dursun. - Trainer: Grammozis

Karlsruhe: Uphoff - Thiede, Gordon, Pisot, Carlson - Groiß - Grozurek (62. Choi), Stiefler, Wanitzek, Lorenz (90.+2 Fröde) - Hofmann (86. Pourie). - Trainer: Schwartz

Schiedsrichter: Dr. Felix Brych (München)

Tore: 1:0 Dumic (7.), 1:1 Hofmann (9.)

Zuschauer: 14.850 (ausverkauft)

Beste Spieler: Heller, Dumic - Groiß, Hofmann

Gelbe Karten: Mehlem (3) - Pisot (2), Groiß