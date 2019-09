Zweitligist VfL Bochum hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem überraschend hohen Gewinn abgeschlossen.

Wie die Westfalen auf ihrer Mitgliederversammlung mitteilten, erwirtschaftete der Klub in der zurückliegenden Saison 2018/19 ein Plus von rund 833.000 Euro. Die ursprüngliche Kalkulation sah lediglich ein Plus von rund 390.000 Euro vor.

Für die laufende Spielzeit plant der frühere Bundesligist ein positives Ergebnis von rund 100.000 Euro ein. Die Kosten für den Lizenzspielerbereich setzt Bochum mit 11,9 Millionen Euro an.