Der neue Trainer Thomas Reis will beim Zweitligisten VfL Bochum mit leidenschaftlichem Auftreten seiner Mannschaft die Anhänger zurückgewinnen.

"Mit Leidenschaft Fußball spielen, das wollen die Fans in Bochum sehen. Wenn wir das auf dem Platz zeigen, dann gehen die Anhänger in der Kurve mit. So habe ich es hier kennengelernt", sagte der 45 Jahre alte Ex-VfL-Profi, der am vergangenen Freitag als Nachfolger von Robin Dutt verpflichtet worden war.

Reis: "Die Mannschaft hat Charakter und Mentalität"

Sein Vertrag hat eine Laufzeit bis 30. Juni 2021. Reis ist überzeugt, dass er das Bochumer Team aus dem Tabellenkeller führen kann: "Die Mannschaft hat Charakter und Mentalität, ich denke, das haben gerade die Aufholjagden in den Heimspielen gezeigt." Die Westfalen liegen nach fünf Spieltagen mit zwei Punkten auf dem vorletzten Platz.

Eine neue Chance erhält wohl Ex-Kapitän Stefano Celozzi (30), der zuletzt aussortiert worden war. "Wir haben hier nun einen Neustart. Das wissen auch die Spieler, die zuletzt hinten dran waren. Sie wollen ihre neue Chance nutzen, sich zeigen", betonte Reis.

Es sei keine einfache Situation für ihn gewesen, Celozzi sei Spieler des VfL. "Generell möchte ich sportliche Dinge entscheiden lassen, wer in der Startaufstellung steht", sagte Reis. Sportdirektor Sebastian Schindzielorz verwies auf den laufenden Kontrakt des Spielers und will dem neuen Coach die Entscheidung überlassen.