Aufstiegskandidat Hannover 96 ist in der 2. Bundesliga ein erster Schritt aus der Krise gelungen.

Hannover feiert zweiten Sieg

Die Mannschaft des angezählten Trainers Mirko Slomka setzte sich zum Auftakt des 7. Spieltages im Nordduell bei Holstein Kiel am Freitagabend mit 2:1 (1:0) durch und feierte damit den ersten Erfolg nach zuletzt drei sieglosen Partien in Serie. Hannover hat nach dem lang ersehnten Befreiungsschlag als vorerst Elfter nun acht Punkte auf dem Konto. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Marvin Ducksch brachte 96 mit einem Kopfballtreffer kurz vor dem Pausenpfiff (43.) in Führung und erzielte gegen seinen Ex-Klub den dritten Saisontreffer. Der 25-Jährige war damit an sechs der vergangenen sieben Treffer der Hannoveraner beteiligt. Cedric Teuchert erhöhte mit einem abgefälschten Schuss in den linken Winkel (52.), ehe Lee Jae-Sung (63.) per Kopf noch der Anschlusstreffer für die Störche gelang. (SPIELPLAN der 2. Liga)

Kiel steckt nach der Trennung von Coach Andre Schubert und dem missglückten Debüt von Interimstrainer Ole Werner mit fünf Zählern weiter im Tabellenkeller fest. Hannover-Coach Slomka darf nach einer verbesserten Vorstellung und dem zweiten Saisonsieg vorerst durchatmen.

Leipertz lässt Heidenheim jubeln

Im zweiten Spiel des Abends setzte sich der 1. FC Heidenheim gegen Darmstadt 98 mit 1:0 (0:0) durch und rückte mit elf Punkten vorübergehend auf Platz vier vor. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Robert Leipertz (59.) avancierte mit einem schönen Außenristschuss ins linke Eck zum Matchwinner. Für den 26-Jährigen war es das vierte Saisontor, die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt feierte den zweiten Erfolg in Serie.

Die Lilien warten indes nun schon seit fünf Partien auf einen Sieg und liegen mit sechs Punkten derzeit nur mehr auf Rang 15. (TABELLE der 2. Liga)