Die DFL hat die letzten Spieltage der 2. Bundesliga vor der Winterpause terminiert.

So muss der Hamburger SV vor Weihnachten gleich zwei Mal in Folge auswärts ran. Erst wartet das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen (15. Dezember), dann steht im letzten Pflichtspieleinsatz des Jahres die erste Rückrundenpartie bei Darmstadt 98 an.

Den VfB Stuttgart erwarten unterdessen im Dezember drei Begegnungen mit ehemaligen Bundesligisten. Erst kommt der 1. FC Nürnberg am 9. Dezember zum Montagabendspiel nach Stuttgart, ehe die Schwaben in Darmstadt (16. Dezember) und Hannover (21. Dezember) das Jahr beschließen.

Die Termine der Spieltage 16, 17 und 18 der 2. Bundesliga im Überblick:

16. Spieltag

Freitag, 6. Dezember 2019:

Hamburger SV - 1. FC Heidenheim (18.30)

Arminia Bielefeld - Karlsruher SC (18.30)

Samstag, 7. Dezember 2019:

Hannover 96 - Erzgebirge Aue (13.00)

Holstein Kiel - VfL Osnabrück (13.00)

SpVgg Greuther Fürth - VfL Bochum (13.00)

Sonntag, 8. Dezember 2019:

Jahn Regensburg - FC St. Pauli (13.30)

Dynamo Dresden - SV Sandhausen (13.30)

SV Wehen Wiesbaden - Darmstadt 98 (13.30)

Montag, 9. Dezember 2019:

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg (20.30)



17. Spieltag

Freitag, 13. Dezember 2019:

VfL Bochum - Hannover 96 (18.30)

Erzgebirge Aue - Jahn Regensburg (18.30)

Samstag, 14. Dezember 2019:

1. FC Heidenheim - Arminia Bielefeld (13.00)

FC St. Pauli - SV Wehen Wiesbaden (13.00)

Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth (13.00)

Sonntag, 15. Dezember 2019:

1. FC Nürnberg - Holstein Kiel (13.30)

SV Sandhausen - Hamburger SV (13.30)

VfL Osnabrück - Dynamo Dresden (13.30)

Montag, 16. Dezember 2019:

Darmstadt 98 - VfB Stuttgart (20.30)



18. Spieltag

Freitag, 20. Dezember 2019:

1. FC Nürnberg - Dynamo Dresden (18.30)

Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden (18.30)

Samstag, 21. Dezember 2019:

Hannover 96 - VfB Stuttgart (13.00)

FC St. Pauli - Arminia Bielefeld (13.00)

Darmstadt 98 - Hamburger SV (13.00)

Erzgebirge Aue - SpVgg Greuther Fürth (13.00)

Sonntag, 22. Dezember 2019:

1. FC Heidenheim - VfL Osnabrück (13.30)

VfL Bochum - Jahn Regensburg (13.30)

SV Sandhausen - Holstein Kiel (13.30)