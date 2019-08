Die Fantastischen Vier haben gemeinsam mit dem VfB Stuttgart das neue Ausweichtrikot der Schwaben gestaltet.

Anlässlich des 30-jährigen Bühnenjubiläums soll das in schwarz gehaltene Trikot mit weißem Brustring den Style der Hip-Hop-Band mit ihrem Heimatverein verbinden. Die Vorstellung des Shirts erfolgte am Mittwochabend im Stadtpalais in Stuttgart.

Die Idee sei mit den Bandmitgliedern Michael Bernd Schmidt ("Smudo"), Thomas Dürr ("Thomas D."), Michael Beck ("Michi Beck") und Andreas Rieke ("And.Ypsilon") bereits in einem gemeinsamen Workshop im Sommer vergangenen Jahres entstanden, teilte der VfB mit.

Zentrales Element ist das Jahr 1989: Dort wurde neben der Band auch Ausstatter Jako gegründet. Zudem stand der VfB in diesem Jahr im UEFA-Cup-Finale dem SSC Neapel gegenüber (3:3/1:2).