In der 2. Bundesliga schafft es der VfB Stuttgart am 3. Spieltag gegen St. Pauli Sieg Nummer zwei einzufahren. Hannover überzeugt in Wiesbaden. Bielefeld siegt gegen Aue.