Nach dem mageren Remis zum Auftakt in die neue Zweitliga-Saison gegen den MSV Duisburg will der Hamburger SV am 2. Spieltag den ersten Sieg einfahren.

Dieses Unterfangen muss am Montagabend allerdings bei keinem Geringeren als Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg gelingen. (2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg - Hamburger SV ab 20.30 Uhr im LIVETICKER)

Die Mannschaft von Trainer Damir Canadi, der zur neuen Saison den Trainerposten beim Club übernahm, geht mit einem Sieg im Rücken in das erste Heimspiel. Gegen Dynamo Dresden hatte es dank des Treffers von Neuzugang Nikola Dovedan am 1. Spieltag einen knappen 1:0-Erfolg gegeben. (DATENCENTER: Der Spielplan der 2. Bundesliga)

Hecking gegen Ex-Klub Nürnberg

Ausgerechnet bei seinem Ex-Klub will HSV-Coach Dieter Hecking mit seinem Team am Montag den ersten Dreier der noch jungen Zweitliga-Saison einfahren.

Dafür fordert er höchste Fokussierung: "Du darfst dir in dieser Liga keine Auszeit nehmen. Das müssen wir der Mannschaft vermitteln", sagte Hecking und spielte damit auf das Gegentor gegen Darmstadt an, das 15 Sekunden nach der Pause gefallen war: "In dieser Liga musst du dein Spiel über 85 oder 90 Minuten durchbringen, um zu gewinnen."

In Nürnberg nicht dabei sein werden auf Hamburger Seite die beiden Abwehrspieler David Bates (muskuläre Probleme) und Timo Letschert (Knieschmerzen). (DATENCENTER: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

