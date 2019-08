Am ersten Bundesliga-Spieltag gelang dem VfB Stuttgart ein viel umjubelter aber auch hart erkämpfter Sieg gegen Mitabsteiger Hannover 96. Nun wartet bereits eine Woche später der nächste Brocken auf die Schwaben.

Im Spitzenspiel des zweiten Spieltages muss der VfB bei Tabellenführer Heidenheim antreten (2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart ab 13.30 Uhr im LIVETICKER).

Das Team von Trainer Frank Schmidt durfte sich am ersten Spieltag über einen 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück und die damit einhergehende Tabellenführung freuen. (DATENCENTER: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Viele Trainerwechsel in Stuttgart

Nun kommt der mehr als nur ambitionierte Erstligaabsteiger in die Voith-Arena. Unterschiedlicher könnte die Ausgangsposition wohl kaum sein.

In den zwölf Jahren, in denen Schmidt den 1. FC Heidenheim von der fünftklassigen Oberliga Baden-Württemberg bis an das Tor zur Bundesliga führte, gab es 70 Kilometer westlich in Bad Cannstatt gleich 18 (!) Wechsel.

Am Nachmittag nun treffen Heidenheim mit dem ewigen Schmidt (Vertrag bis 2023) und Stuttgart mit seinem neuen Trainer Tim Walter (Vertrag bis 2021) zum dritten Mal in einem Spiel der 2. Bundesliga aufeinander: Was zum einen daran liegt, dass der große VfB, immerhin fünfmal deutscher Meister, gerade zum zweiten Mal abgestiegen ist, aber auch daran, dass der kleine FCH, wenigstens mal Meister in der 3. Liga (2014), im Mai nur knapp den Aufstieg verpasste.

Die Fans dürfen sich dementsprechend auf ein heißes Derby freuen. (DATENCENTER: Der Spielplan der 2. Bundesliga)

Kiel muss nach Darmstadt

Auch Holstein Kiel ist am Sonntag im Einsatz. Auf die Truppe von Trainer André Schubert wartet der SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga: SV Darmstadt 98 - Holstein Kiel ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Beide Teams sind mit einem Unentschieden in die neue Saison gestartet und gieren dementsprechend nach den ersten drei Punkten.

Ganz anders ist die Ausgangslage bei der Partie zwischen Erzgebirge Aue und dem SV Wehen Wiesbaden (2. Bundesliga: FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden ab 15.30 Uhr im LIVETICKER). Aue gelang in der vorangegangenen Woche ein Sieg gegen Greuther Fürth. Die Mannschaft rangiert dementsprechend ganz weit oben in der Tabelle.

Für Wiesbaden setzte es dagegen eine Niederlage. Mit null Punkten steht nur Schlusslicht Dresden hinter dem SV.

