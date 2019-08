Der am Freitagabend beim Spiel zwischen Darmstadt 98 und Dynamo Dresden schwer verunglückte Gäste-Anhänger befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Das gaben die Lilien am Samstag bekannt.

Der 36-Jährige war nach Angaben der Hessen in dem von den Behörden abgenommenen Gästeblock unerlaubterweise auf einen rund drei Meter hohen Mauervorsprung geklettert und hatte diesen trotz mehrfacher Ansprachen durch Sicherheitskräfte sowie Stadion-Durchsagen nicht verlassen.

Nach Spielende war er von diesem Vorsprung heruntergestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nachdem zunächst Rettungswagen in Richtung Spielfeld unterwegs waren, wurde der verletzte Dynamo-Anhänger von Sanitätern durch den Gästeblock auf den Rasen transportiert. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte ins Krankenhaus transportiert.

"Wir müssen aktuell davon ausgehen, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt. Wir wünschen dem Fan von Herzen, dass er sich möglichst rasch auf dem Weg der Besserung befindet", hatte Dynamos kaufmännischer Geschäftsführer Michael Born in einer Stellungnahme erklärt: "Wir möchten allen Auswärtsfahrern ausdrücklich für ihr ruhiges und besonnenes Verhalten während des Einsatzes danken. Unser Dank gilt auch den Gastgebern, dem Sicherheitsdienst, allen Einsatzkräften und vor allem den Ersthelfern."