Beim torlosen Remis im Zweitligaspiel zwischen Darmstadt 98 und Dynamo Dresden ist es gegen Ende der Begegnung zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen.

Wie die Polizei Südhessen twitterte, ist im Gästebereich ein Fußballfan von einer Mauer gestürzt und hat sich dabei offenbar schwer verletzt.

Nachdem zunächst Rettungswagen in Richtung Spielfeld unterwegs waren, wurde der verletzte Dynamo-Anhänger von Sanitätern durch den Gästeblock auf den Rasen transportiert. Ein Rettungshubschrauber brachte den Verletzten anschließend in ein Krankenhaus.

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. "Wir wünschen von Herzen gute Besserung", twitterte Dresden kurz nach Spielende. Auch Gästetrainer Cristian Fiél wünschte gute Besserung: "Ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist."

Dresden im Pech

Dresden hatte in Darmstadt die besseren Chancen, den goldenen Treffer zu erzielen, scheiterte jedoch immer wieder an der kompakten Hintermannschaft der Lilien, am starken Darmstädter Schlussmann Florian Stritzel oder am Pfosten. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Als nächstes geht es für die Hessen am 30. August nach Sandhausen. Dresden muss einen Tag später gegen St. Pauli ran. (SPIELPLAN der 2. Bundesliga)

Durch die Punkteteilung bleiben die Sachsen vorerst auf Rang 14. Darmstadt klettert vorübergehend auf den achten Platz. (TABELLE der 2. Bundesliga)