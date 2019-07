Endlich wieder 2. Liga: Ab Freitag ballert die zweithöchste Spielklasse aus allen Rohren.

Mit von der Partie sind Vereine, die man eigentlich in der Bundesliga erwarten würde. Darunter die Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg sowie der Hamburger SV, der in der vergangenen Saison den Aufstieg verpasste. Los geht es mit der Knallerpartie zwischen Stuttgart und Hannover.

Anzeige

Neu ist indes der Videobeweis. Er findet erstmals Anwendung in Liga zwei.

SPORT1 hat alle wichtigen Infos zum Start der 2. Bundesliga.

Wann startet die Saison in der 2. Bundesliga?

Am Freitag (ab 20.30 Uhr LIVETICKER) eröffnen die beiden Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart und Hannover 96 die neue Saison. Die weiteren Partien des 1. Spieltags finden wie gewohnt am Samstag, Sonntag und Montag statt.

Nach den ersten beiden Spieltagen pausiert die Liga aufgrund des DFB-Pokals für eine Woche.

Die Highlights der Freitags- und Sonntagsspiele ab 22.30 bzw. 19.30 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Wann wird gespielt?

Keine Veränderungen zur vergangenen Saison: Zwei Spiele finden weiterhin am Freitag um 18.30 Uhr, jeweils drei Partien am Samstag um 13.00 Uhr und am Sonntag um 13.30 Uhr statt. Eine Begegnung wird am Montag um 20.30 Uhr ausgetragen.

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Wenn allerdings in der Bundesliga ein Montagsspiel stattfindet, gibt es in der 2. Bundesliga stattdessen eine weitere Partie am Samstag.

Wer sind die Favoriten?

Die drei Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart, Hannover 96 und 1. FC Nürnberg sind neben dem Hamburger SV die Favoriten auf den Aufstieg. Vor allem Stuttgart um Angreifer Mario Gomez und Hannover mit Ron-Robert Zieler im Tor haben auch in der 2. Liga weiterhin viel Qualität im Kader.

Hannover-Profis begeistern mit Gesangseinlage

Der HSV hofft nach der verpassten Rückkehr ins Oberhaus in der vergangenen Saison auf den Aufstieg.

Wer sind die Aufsteiger?

In dieser Saison gibt es mit dem VfL Osnabrück, Karlsruher SC und Wehen Wiesbaden drei Aufsteiger. Die Wiesbadener setzten sich in der Relegation gegen den FC Ingolstadt durch.

Für Drittliga-Meister Osnabrück ist es die erste Saison in der 2. Liga nach acht Jahren Abstinenz, Karlsruhe kehrt nach zwei Jahren in der dritten Liga wieder zurück, Wehen Wiesbaden war zuletzt 2009 im deutschen Unterhaus.

Was ist neu in der 2. Liga?

Der Videobeweis. Zum Saisonstart werden alle Stadien mit Glasfasertechnik ausgestattet, um einen verzögerungsfreien Zugriff des Video-Assistant-Centers (VAC) in Köln zu ermöglichen.

Wer überträgt die Spiele?

In der 2. Bundesliga behält Sky weiterhin die exklusiven Übertragungsrechte, alle Spiele werden live gezeigt. SPORT1 zeigt an Spieltagen am Freitag (22.15 Uhr) und am Sonntag (19.30 Uhr) Zusammenfassungen. Und wie schon in der vergangenen Saison überträgt Amazon alle Spiele per Live-Audiostream. Highlight-Clips sind 40 Minuten nach Ende der Begegnungen bei DAZN abrufbar.

VfB schafft Ausstiegsklauseln ab

Wie bisher dürfen samstags die ARD (ab 18.30 Uhr) und das ZDF (ab 22.15 Uhr) Zusammenfassungen der Spiele des Tages senden.