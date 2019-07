Holstein Kiel ist zum Auftakt in die 2. Bundesliga nicht über ein 1:1 (0:1) gegen den SV Sandhausen hinaus gekommen. (Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen)

Beim Debüt des neuen Trainers Andre Schubert rettete Neuzugang Emmanuel Iyoha den Gastgebern nach Vorarbeit von Johannes van den Bergh einen Punkt (52.).

Kevin Behrens hatte die Gäste vor rund 10.000 Zuschauern nach einer Flanke von der linken Seite durch Mario Engels bereits in der 4. Minute in Führung gebracht. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Kiel trifft dreimal Aluminium

Dass die Punkte geteilt werden, war am Ende vor allem für Kiel bitter: Die Mannschaft traf dreimal nur Aluminium.

"Wir haben sowohl in der ersten als auch in der zweiten Hälfte die ersten zehn Minuten verpennt, waren die restliche Zeit aber tonangebend und hatten viele Torchancen, auch viele Aluminium-Treffer. Das sind zwei Punkte zu wenig für uns. Der Spielaufbau war in der 2. Hälfte besser und wir konnten den Gegner mehr nach hinten drängen", sagte Kiels Hauke Wahl nach der Partie bei Sky.

Am 2. Spieltag reisen die Störche zum SV Darmstadt 98. Sandhausen empfängt den VfL Osnabrück, der zum Auftakt gegen Heidenheim mit 1:3 verlor. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Vergangene Saison hatte Kiel um den Aufstieg in die Bundesliga mitgespielt, während Sandhausen knapp dem Abstieg in die 3. Liga entging.

