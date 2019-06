HSV: Stadion-Uhr im Volkspark-Stadion wird abgebaut

Sie ist absoluter Kult für den Hamburger SV.

Die Rede ist von der Stadion-Uhr des HSV im Volkspark-Stadion. Einst zeigte sie die Erstliga-Zugehörigkeit des Klubs an, nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga, die Zeit seit der Gründung des Traditionsvereins am 29. September 1887.

Doch nun soll die Uhr abgebaut werden. "Wir haben bereits zum Ende der vergangenen Saison entschieden, die Uhr abzubauen. Wir möchten uns in die Zukunft ausrichten. Dabei hilft der ständige Blick in den Rückspiegel nicht", sagte HSV-Vorstandschef Bernd Hoffmann der Bild.

Nach Informationen des Blattes soll es sogar bereits einen genauen Termin für die Demontage der Uhr geben. Demzufolge soll sie am 8. Juli entfernt werden.