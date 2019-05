Für Kapitän Johannes Flum (31) vom FC St. Pauli ist die Saison vorzeitig beendet.

Der Mittelfeldspieler lässt sich am Mittwoch in Frankfurt eine Platte und Drähte entfernen, die ihm nach seinem Bruch der linken Kniescheibe Ende 2015 eingesetzt wurden. Das gab der Tabellensechste am Dienstag bekannt.