Trotz Tabellenführung trennte sich der 1. FC Köln nach dem letzten Spiel von Markus Anfang.

Nach den Patzern der Verfolger aus Paderborn, Berlin und Hamburg am Wochenende kann der "Effzeh" mit einem Punktgewinn beim Debüt des neuen Trainers Andre Pawlak bei der SpVgg Greuther Fürth (2. Bundesliga: SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Köln, ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) den Aufstieg perfekt machen und nach einem Jahr in die Bundesliga zurückkehren. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Dennoch war eine spontane Aufstiegsparty in Fürth zumindest am vergangenen Freitag noch nicht eingeplant. "Die Rückreise ist geplant. Wir müssen ja irgendwie nach Hause kommen. Wir fahren nach dem Spiel mit dem Bus zurück", erklärte Pawlak auf der Pressekonferenz. Allerdings ließ er die Option eines Party-Buses bewusst offen: "Ob es eine normale Busfahrt wird, oder ein Partybus, das haben wir selbst in der Hand", sagte er.

Köln hofft auf Einsatz von Terodde und Modeste

Mut darauf macht auch ein Blick auf die Statistik. Zwar holten die Domstädter aus den vergangenen drei Partien lediglich einen Zähler, im Hinspiel konnte man gegen die Franken aber einen ungefährdeten 4:0-Erfolg einfahren. Drei der vier Tore gingen damals auf das Konto des Supersturms um Jhon Cordoba und Simon Terodde.

Bei letzterem steht hinter einem Einsatz ebenso ein Fragezeichen, wie bei Anthony Modeste. "Bei Simon Terodde ist es wie bei Tony. Er trainiert auch individuell. Er hat einen Schlag auf die Wade bekommen und einen Bluterguss. Auch bei ihm müssen wir von Tag zu Tag schauen", machte der Trainer aber immerhin Hoffnung auf einen Einsatz der beiden Stürmer.

Einfach abschenken werden die im gesicherten Mittelfeld stehenden Fürther das Spiel aber keineswegs. Zwar sprach Klettblatt-Coach Stefan Leitl von einer "sportlich sehr großen Herausforderung", auf welche man sich aber freue und "der wir uns stellen".

