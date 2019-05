Dem Kleeblatt genügte trotz des fünften sieglosen Spiels in Serie beim FC Erzgebirge Aue ein 1:1 (1:1), um den Abstieg zu vermeiden (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER).

Die Highlights der Sonntagsspiele ab 19.45 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Anzeige

Julian Green brachte die SpVgg Greuther Fürth in der 16. Minute per Kopfball in Führung, Jan Hochscheidt glich fünf Minuten später aus stark abseitsverdächtiger Position aus. Für die Fürther hat das letzte Saisonspiel gegen St. Pauli bei vier Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz nun keine Bedeutung mehr (Service: Die Tabelle der 2. Liga).

Aue feierte Klassenerhalt bereits am vergangenen Wochenende

Aue hatte sich schon am vergangenen Spieltag gerettet. Von Montag bis Mittwoch hatte deshalb ein Großteil der Mannschaft auf Mallorca gefeiert. Trainer Daniel Meyer erwartete dennoch "die nötige Spannung" bei seinen Jungs.

Jetzt aktuelle Fanartikel der 2. Bundesliga bestellen - hier geht's zum Shop! | ANZEIGE

Die ließen sich im letzten Heimspiel auch nicht hängen und boten den verbesserten Fürthern Paroli. Die Franken waren am Montag beim 0:4 gegen Aufsteiger Köln chancenlos gewesen (Service: Die Ergebnisse der 2. Liga).