Der FC St. Pauli kann doch noch gewinnen - und wieder von der Rückkehr in die Bundesliga träumen.

Am 31. Spieltag erkämpfte der Zweitligist gegen den SSV Jahn Regensburg ein 4:3 (1:2) und verbuchte im dritten Spiel unter Trainer Jos Luhukay das erste Erfolgserlebnis. (SERVICE: Ergebnisse/Spielplan der 2. Bundesliga)

Der Ex-Regensburger Marvin Knoll (72.) und Ryo Miyaichi (86.) wahrten die leisen Aufstiegshoffnungen der Hamburger (48), die nach zuvor sechs Spielen ohne Sieg drei Punkte hinter Platz drei liegen. (SERVICE: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Regensburg zweimal in Führung

Zuvor hatten Dimitrios Diamantakos (35.) und Johannes Flum (52.) die zweimalige Führung der Regensburger durch Doppelpacker Hamadi Al Ghaddioui (27./40.) ausgeglichen. Sargis Adamyan (90.+5) konnte nur noch den Anschlusstreffer erzielen. (Das Spiel im LIVETICKER zum Nachlesen)

In einer intensiven Begegnung vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erarbeiteten sich zunächst die Gäste Vorteile. Beim Führungstreffer der Oberpfälzer ging die Defensive der Hamburger zudem höchst nachlässig zu Werke.

Doch die Gastgeber steckten nicht auf. Ein strammer Linksschuss vom rechten Strafraumeck von Diamantakos brachte die Kiezkicker wieder ins Spiel. Doch Al Ghaddiouis aus kurzer Distanz mit der Brust erzielter zweiter Treffer ließ erneut die Gäste jubeln.

Knolls listiger Freistoß leitet Sieg ein

In der zweiten Hälfte ging es Schlag auf Schlag. Flum glich per Kopfball nach einem Freistoß aus, ehe Knoll die Hamburger mit etwas Glück erstmals in Führung brachte.

Bei seinem Freistoß aus spitzem Winkel erwischte Knoll Jahn-Keeper Andre Weis mit einem Flachschuss im kurzen Eck auf dem falschen Fuß. In der Schlussphase hatte er jedoch gegen Miyaichi keine Chance.