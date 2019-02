Köln - St. Pauli: 2. Bundesliga LIVE im TV und Ticker

Zum Auftakt des 21. Spieltags der 2. Bundesliga steht am Freitag das Spitzenspiel zwischen Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und dem FC St. Pauli (2. Bundesliga im LIVETICKER) im Mittelpunkt.

Die Rheinländer kassierten zuletzt zwei Niederlagen in Folge und mussten die Millerntor-Elf in der Tabelle vorbeiziehen lassen.

Anzeige

Köln und St. Pauli im Kampf um Platz 2

Für Köln geht es darum, den zweiten Tabellenplatz zurückzuerobern. Für St. Pauli könnte es heute Abend sogar ganz nach oben gehen. Auch HSV-Schreck Arminia Bielefeld ist bereits am Freitag gefordert. Die Ostwestfalen zwangen zuletzt den Spitzenreiter in die Knie und schoben sich ins Tabellenmittelfeld. Nach zwei Siegen in Folge sind sie jetzt bei Jahn Regensburg gefordert (Regensburg - Bielefeld am Freitag ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Highlights der Zweitliga-Spiele bei Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga am Freitag ab 22.30 Uhr im TV und Stream

Der Tabellenvierte Union Berlin greift am Samstag gegen den SV Sandhausen ins Spieltagsgeschehen ein (2. Bundesliga am Samstag ab 13.00 Uhr im LIVETICKER). Im Heimspiel an der Alten Försterei will der Hauptstadt-Klub mit einem weiteren Sieg Anschluss zu den Spitzenteams halten.

Der Hamburger SV hat am Montag zum Abschluss des Spieltags Heimrecht gegen Dynamo Dresden (2. Bundesliga am Montag ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Freitagsspiele der 2. Bundesliga

Köln - St. Pauli

Regensburg - Bielefeld

So können sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

LIVETICKER: SPORT1