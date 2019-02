Vereinsikone Marc Schnatterer bleibt dem 1. FC Heidenheim auch elf Jahre nach seiner Ankunft beim Zweitligisten treu. Der offensive Mittelfeldspieler verlängerte am Freitag seinen bis 2020 laufenden Vertrag um ein weiteres Jahr.

Bleibt er nun für immer beim FCH? "Heidenheim passt zu mir und ich passe nach Heidenheim", wird Schnatterer auf dem Heidenheim Twitter-Account zitiert.

Der 33-Jährige hat seit 2008 377 Pflichtspiele für Heidenheim absolviert. Er erzielte darin 114 Tore und bereitete 113 weitere vor. Seit 2012 führt er seine Mannschaft als Kapitän an.

Schnatterer hat noch viel vor: "Gemeinsam haben wir in den vergangenen Jahren schon viel erreicht, insbesondere mit den beiden Aufstiegen in die 3. Liga und die 2. Bundesliga. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir seit 2014 in dieser Liga spielen. Unser gemeinsamer Weg ist noch nicht zu Ende!"