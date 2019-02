Der VfL Bochum hat im engen Aufstiegsrennen der 2. Bundesliga einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt verlor beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen 0:3 (0:0). Am Montag können Union Berlin und der FC St. Pauli durch einen Sieg im direkten Duell am Hamburger Millerntor ihren Vorsprung auf den VfL auf sieben Punkte ausbauen. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Tim Knipping (54.), Andrew Wooten (75.) und Fabian Schleusener (90.) trafen für die Gastgeber vor 5524 Zuschauern. Durch den Sieg hielt Sandhausen im Tabellenkeller Anschluss an das rettende Ufer. In der 85. Minute sah der eingewechselte Bochumer Stürmer Silvere Ganvoula die Rote Karte, nachdem er seinen Gegenspieler an den Hals gegriffen hatte.

"Ich bin einfach nur glücklich, mir fehlen die Worte", sagte Knipping nach der Partie bei Sky: "Es war sehr aufregend. Es geht um Existenzen, und wir haben gesagt, wir kämpfen über 90 Minuten. Am Ende zählen nur die drei Punkte." Bochums Patrick Fabian haderte: "Wir müssen besser verteidigen."

Bochum verpasst frühe Führung

Der VfL, der die vergangenen drei Duelle mit dem SVS gewonnen hatte, war zu Beginn das spielbestimmende Team. Winter-Neuzugang Simon Zoller, Sidney Sam, Tom Weilandt und Lukas Hinterseer verpassten nacheinander die Führung. Sandhausen konnte defensiv zwar dagegenhalten. In der Offensive lief im Team von Trainer Uwe Koschinat aber nur wenig zusammen. (LIVETICKER zum Nachlesen)

Bis zur Halbzeit kamen dann auch die Gäste nur noch selten in aussichtsreiche Schusspositionen, Sam verfehlte das Ziel kurz vor dem Halbzeitpfiff aber nur knapp (45.+1). "Bei uns ist eine gewisse Verunsicherung zu spüren", sagte Sandhausens Sport-Geschäftsführer Otmar Schork in der Pause bei Sky. Knipping nach einer Ecke von Rurik Gislason und Wooten nach einem Konter sorgten aber für spürbar mehr Selbstvertrauen. Schleusener machte dann den Deckel drauf.