Es war der perfekte Hergang für Union Berlin: Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga verlor zunächst der FC St. Pauli bei Darmstadt 98, zwei Tage später gewann man selbst gegen den 1. FC Köln. So pirschten sich die Eisernen an die Geißböcke heran und verdrängten die Hamburger von Platz drei, der Relegation verspricht.

Union kann Köln verdrängen

Und nun, am 20. Spieltag, kann sogar noch mehr herausspringen. Union gasiert beim FC St. Pauli (2. Bundesliga: FC St. Pauli - Union Berlin ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) und kann durch einen Sieg auf Platz zwei vorrücken. Ebenso die Kiezkicker, die punktgleich mit Union sind. Es ist also das Duell um Platz zwei. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Anzeige

Möglich ist dieser Umstand nur, da Köln noch nicht punkten konnte. Die Partie bei Erzgebirge Aue wurde am Sonntag wegen zu starker Schneemassen abgesagt. Ergo: Ganz gleich, ob Union oder St. Pauli ein Sieg glückt und damit der Sprung auf Platz zwei - die Kölner können wieder nachziehen. (Spielplan der 2. Bundesliga)

Das soll die Spannung und Attraktivität aber nicht schmälern.

So können Sie FC St. Pauli versus Union Berlin LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Ticker: SPORT1.de