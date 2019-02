Der Hamburger SV möchte gegen den SSV Jahn Regensburg seine Tabellenführung festigen © Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

München - In der 2. Bundesliga will der Hamburger SV in Regensburg die Tabellenführung festigen. Aue hat den MSV Duisburg zu Gast und Magdeburg fordert den SC Paderborn.