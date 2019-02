Ein Fan von Zweitligist Union Berlin ist am Wochenende tödlich verletzt worden.

Wie der Verein am Montag mitteilte, kam der 19 Jahre alte Union-Anhänger nach dem Heimspiel gegen den SV Sandhausen (2:0) am vergangenen Samstag auf einem Parkplatz im Stadtteil Prenzlauer Berg in Folge einer Messerattacke um.

Trotz Notoperation starb der Fan in der Nacht im Krankenhaus. Der Täter ist noch unbekannt.

Union "schockiert und fassungslos"

"Wir sind schockiert und fassungslos über den tragischen Tod dieses jungen Menschen", sagte Union-Präsident Dirk Zingler.

Die Berliner sagten in der Folge alle Termine unter der Woche ab, darunter ein Fantreffen am Dienstag und den Neujahrsempfang am Donnerstag.