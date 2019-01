Zweitligist FC St. Pauli muss im Kampf um den Aufstieg den nächsten Verletzungs-Schock verarbeiten.

Nach Angreifer Henk Veerman (Kreuzbandriss) fällt auch Innenverteidiger Philipp Ziereis für den Rest der Saison aus.

Ziereis verletzt sich im Testspiel

Der 25-Jährige hat sich bei einem Zweikampf während eines Testspiels im Trainingslager einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie einen Riss des Innenmeniskus im rechten Knie zugezogen, wie der Tabellendritte mitteilte.

Ziereis wird voraussichtlich am kommenden Montag in Regensburg operiert und mehrere Monate ausfallen.

"Das tut uns unfassbar leid für Philipp. Wir werden als Mannschaft und als Klub alles tun, damit er schnellstmöglich wieder in unserem Kreis sein kann. Wir wünschen ihm alle gute Besserung und eine schnelle Genesung", sagte Trainer Markus Kauczinski. St. Pauli startet am 29. Januar bei Darmstadt 98 in die restliche Rückrunde.