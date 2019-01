Nach einem halben Jahr Arbeitslosigkeit hat Dennis Diekmeier (29) einen neuen Klub gefunden: Der Rechtsverteidiger erhält beim Zweitligisten SV Sandhausen einen Vertrag bis 2020.

Zu seinem ersten Pflichtspiel für den Tabellen-15. könnte Diekmeier ausgerechnet bei seinem Ex-Klub auflaufen - am 30. Januar empfängt der Hamburger SV Sandhausen.

Nach zuvor acht Jahren beim HSV hatte Diekmeier im vergangenen Sommer keinen neuen Vertrag mehr an der Elbe erhalten und war seitdem vereinslos. "Die guten Gespräche mit Trainer Uwe Koschinat und den Verantwortlichen des Vereins haben in mir eine große Vorfreude auf die neue Aufgabe am Hardtwald geweckt", sagte Diekmeier nun: "Ich möchte mich jetzt so schnell wie möglich ins Team integrieren und dem SVS mit meiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Liga helfen."

Mit seinen Ex-Klubs 1. FC Nürnberg und dem HSV sammelte Diekmeier viel Erfahrung im Abstiegskampf. "Das ist in unserer derzeitigen Situation absolut nicht zu verachten", sagte Koschinat.

Abwehrspieler Marcel Seegert (24) hat sich derweil mit Sandhausen auf eine Vertragsauflösung geeinigt und wechselt zum Regionalligisten SV Waldhof Mannheim.