Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln muss in der Vorbereitung auf die Restsaison vorerst ohne Marco Höger (29) auskommen. Wie die Rheinländer am Montag via Twitter mitteilten, pausiert der Mittelfeldspieler derzeit wegen einer Außenbanddehnung am rechten Knie.

Bis zum Abflug ins Trainingslager am Mittwoch (bis 17. Januar) soll in Absprache mit der medizinischen Abteilung entschieden werden, ob Höger mit nach Mallorca reist oder individuell in Köln trainiert.