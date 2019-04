Die 2. Bundesliga ist in der aktuellen Spielzeit hochattraktiv besetzt - und SPORT1 ist mittendrin, wenn die beiden Absteiger Hamburger SV und der 1. FC Köln das große Ziel direkte Rückkehr in die Bundesliga anpeilen.

Für die Hamburger ist es nach dem historischen Abstieg das erste Jahr in der 2. Bundesliga überhaupt. Auch in dieser Spielzeit sind die Highlight-Zusammenfassungen der 2. Bundesliga in der Sky-Produktion Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga parallel auch auf SPORT1 zu sehen.

Freitags ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr fasst sie die Höhepunkte der Partien des Tages zusammen:

Union Berlin - Hamburger SV

SC Paderborn - 1. FC Heidenheim

Erzgebirge Aue - VfL Bochum

Seit Beginn der Vorsaison hat Sky freitags und sonntags erstmals die exklusiven Rechte für die zeitversetzte Highlight-Berichterstattung der 2. Bundesliga im Free-TV.

Im Rahmen der Kooperation wird die Sendung seit Ende Januar parallel immer auch auf SPORT1 ausgestrahlt. Hinzu kommt Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga am Sonntagvormittag - mit den Highlights der Partien von Freitag und Samstag. Als fester Sendeplatz ist Sonntag um 9 Uhr vorgesehen.

SPORT1 präsentiert ab dieser Saison die ersten vier nationalen Fußballligen: Die Bundesliga, die 2. Bundesliga und die 3. Liga haben ab sofort in Highlight- und/oder Talk-Magazinen, die Regionalliga in ausgewählten Live-Partien auf SPORT1 ihr Zuhause.