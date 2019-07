Es muss nicht immer Laufen sein: Auch Inlineskaten zählt als Sport - Hauptsache, es macht Spaß © Kai Remmers/dpa-tmn

dpa Lesedauer: 2 Minuten

Mehr Sport zu machen, hat sich schon so mancher vorgenommen. SPORT1 zeigt, was einen dazu bringt, die guten Vorsätze auch in die Tat umzusetzen? Wichtig ist, sich die richtigen Ziele zu stecken.